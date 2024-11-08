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"Лівий Берег" з "Інгульцем" розійшлися нулями в протистоянні аутсайдерів УПЛ

Київ, П'ятниця 08 листопада 2024 20:55
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"Лівий Берег" з "Інгульцем" розійшлися нулями в протистоянні аутсайдерів УПЛ Фото: "Лівий Берег" – "Інгулець" (ФК "Лівий Берег")
Автор: Андрій Костенко

Столичний "Лівий Берег" та "Інгулець" з Петрового не виявили переможця в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Лівий Берег" – "Інгулець" – 0:0

Зустрічалися остання ("Інгулець") та третя з кінця ("Лівий Берег") команди УПЛ. Початок гри затримався майже на півгодини через повітряну тривогу в Київській області.

На полі суперничали рівні за класом колективи і поєдинок вийшов доволі бойовим. Уже на старті команди обмінялися гострими випадами. Спочатку гравець киян Кисленко перевірив Паламарчука, а потім Вілівальд з "Інгульця" загрожував воротам Механіва.

Згодом ініціатива перейшла до гостей, які ще декілька разів турбували голкіпера "лелек". "Інгулець" навіть забив на 32-й хвилині. Проте взяття воріт відмінили, через те, що Малиш, який завершував атаку гостей, підіграв собі рукою.

Після перерви картина не змінилась. Підопічні Василя Кобина продовжували атакувати: моменти мали Волохатий та П'ятов. Гравці Віталія Первака прокинулись лише на 70-х хвилинах, після серії замін. Героєм киян міг стати Когут, який на 73-й хвилині мав чудову можливість забити. Проте Паламарчук врятував "Інгулець".

Після нічиєї турнірне положення суперників не змінилось. "Інгулець" з 6-ма очками продовжує йти останнім. А "Лівий Берег", який має в активі 9 пунктів, випереджає лише клуб з Петрового та земляків з "Оболоні".

Зазначимо також, що "Інгулець" залишається єдиним колективом, який ще не перемагав в УПЛ. "Лівий Берег" у свою чергу продовжив власну безгольову та безвиграшну серію, що досягла восьми матчів.

Раніше першу перемогу в УПЛ після повернення у "Ворсклу" здобув Юрій Максимов.

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