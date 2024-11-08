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Перший успіх Максимова: "Ворскла" здолала "Чорноморець" у відкритті туру УПЛ

Одеса, П'ятниця 08 листопада 2024 17:28
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Перший успіх Максимова: "Ворскла" здолала "Чорноморець" у відкритті туру УПЛ Фото: "Чорноморець" – "Ворскла" (ФК "Ворскла")
Автор: Андрій Костенко

Полтавська "Ворскла" мінімально переграла одеський "Чорноморець" у першому матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Чорноморець" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Ндукве, 79

"Чорноморець", що посідав 11-ту сходинку в чемпіонаті УПЛ, дома грав з 13-ю командою ліги – "Ворсклою". Суперників у турнірній таблиці розділяли всього два очки.

Полтавці, яких нещодавно знову очолив Юрій Максимов, прагнули порадувати тренера першою перемогою. Тому не дивно, що, навіть виступаючи в гостях, вони намагалися діяти першим номером. Достатньо сказати, що перший удар по воротам господарів ворскляни нанесли вже на 2-й хвилині. Бив Крупський, але вистрелив вище.

Гості й у подальшому були більш активними, й мали до перерви два напівмоменти – ворота Рудька атакували Ковталюк і Крупський. Одесити в перші 45 хвилин гольових моментів не створили, хоча не можна сказати, що Ісенко відпочивав. Загалом гра проходила між штрафними майданчиками в постійній боротьбі.

Після перерви характер протистояння не змінився. Відносно рівна боротьба з трохи більшим загостренням від полтавців. Вони потроху нагнітали, поки кількість не перейшла таки в якість. На 76-й хвилині підопічні Максимова організували затяжну масовану атаку. Було декілька спроб пробити, поки м'яч не потрапив до Ндукве, який краще за всіх зорієнтувався у воротарському та проштовхнув його в сітку.

Забивши гравці "Ворскли" трохи заспокоїлись. Натомість рятуватись побігли одесити. Команда в сезоні неодноразово забивала на останніх хвилинах. Але не цього разу.

Перша перемога під орудою нового наставника дозволила "Ворсклі" набрати 13 очок та, хай і тимчасово, але потрапити в топ-10. "Чорноморець", який балів не набрав, опустився на 12-ту сходинку.

Раніше "Динамо", "Шахтар" та інші учасники чвертьфіналу Кубка України дізналися суперників після жеребкування.

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Ворскла УПЛ Футбол Черноморец
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