В Ливии от взрыва бомбы погибли трое сотрудников ООН

В восточном ливийском городе Бенгаза из-за подрыва машины на бомбе погибли трое сотрудников ООН в субботу, 10 августа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Похже стало известно что еще 10 человек были ранены, в том числе дети.

Атака произошла, когда Организация Объединенных Наций заключила перемирие в столице страны Триполи, где базирующаяся на востоке Ливийская национальная армия (ЛНА) предприняла неожиданную атаку в апреле.

Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш осудил нападение и подтвердил, информацию о двух погибших. Позж медики сообщили, что третий сотрудник ООН позже скончался от ран в больнице.

"Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии.

Взрыв произошел перед торговым центром и банком. По крайней мере, один сгоревший автомобиль ООН можно было увидеть на месте происшествия.

Напомним, в результате кораблекрушения у побережья Ливии пропали 150 человек.