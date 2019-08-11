У Лівії від вибуху бомби загинули троє співробітники ООН

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Генсек ООН закликав сторони конфлікту в Лівії дотримуватися перемир'я

У східному лівійському місті Бенгаза у зв'язку з підривом машини на бомбі загинули троє співробітників ООН в суботу, 10 серпня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згодом стало відомо, що ще 10 осіб були поранені, в тому числі діти.

Атака сталася, коли Організація Об'єднаних Націй уклала перемир'я в столиці країни Тріполі, де базується на сході Лівійська національна армія (ЛНА), котра організувала несподівану атаку в квітні.

Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш засудив напад і підтвердив, інформацію про двох загиблих. Позж медики повідомили, що третій співробітник ООН пізніше помер від ран у лікарні.

"Генеральний секретар закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії", - заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррик.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна був зібратися у суботу згодом на прохання Франції для обговорення останніх подій в Лівії.

Вибух стався перед торговим центром і банком. Принаймні, один згорілий автомобіль ООН можна було побачити на місці події.

Нагадаємо, в результаті корабельної аварії біля узбережжя Лівії зникли 150 осіб.