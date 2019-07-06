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В Ливии за вмешательство в выборы президента задержали двух россиян

Новости » Общество    06.07.2019 - 04:20
В Ливии за вмешательство в выборы президента задержали двух россиян

Прокуратура Ливии подозревает задержанных во вмешательстве в избирательный процесс в других странах

По подозрению в попытке повлиять на президентские выборы в Ливии правоохранители страны задержали двух россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Генеральная прокуратура Ливии отметила, что также подозрение задержанных во вмешательстве в выборы в других африканских странах. Еще два неназванных ливийских чиновники подтвердили изданию Bloomberg эту информацию.

В письме государственного обвинителя к ливийскому начальнику службы безопасности, говорится, что "эти люди были привлечены к обеспечению встречи с Саиф аль-Ислам аль-Каддафи, сыном беглым диктатора-изгнанника, и потенциального кандидата в президенты, который пользуется поддержкой некоторых чиновников в Москве".

Ливийские правоохранители изъяли у россиян ноутбуки и карты памяти. Обнаруженные на этих носителях файлы указывают сотрудничество задержанных с компанией, которую называют "фабрикой троллей". Она "специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах".

Отмечается, что граждане РФ пока под стражей с мая 2019 года. Однако в МИД России опровергли получение письма.

Напомним, Совет безопасности ООН осудил нападение на центр содержания беженцев в Ливии, а также призвала стороны к прекращению огня и полного допуска гуманитарных организаций. Члены Совета безопасности осуждают нападение на центр содержания беженцев близ Триполи 2 июля, который привел к гибели 56 и ранения более 130 человек. 

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