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У Лівії за втручання у вибори президента затримали двох росіях

Новини » Суспільство    06.07.2019 - 04:20
У Лівії за втручання у вибори президента затримали двох росіях
Фото: авіудар в Тріполі (bbc)

Прокуратура Лівії підозрює затриманих у втручанні в виборчий процес в інших країнах

За підозрою у спробі вплинути на президентські вибори у Лівії правоохоронці країни затримали двох росіян. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Генеральна прокуратура Лівії зазначила, що також підозрє затриманих у втручанні у вибори в інших африканських країнах. Ще два неназваних лівійських чиновники підтвердили виданню Bloomberg цю інформацію.

У листі державного обвинувача до лівійського начальника служби безпеки, сказано, що "ці люди були залучені до забезпечення зустрічі з Саїфом аль-Ісламом аль-Каддафі, сином-втікачем диктатора-вигнанця, і потенційного кандидата в президенти, який користується підтримкою деяких чиновників у Москві".

Лівійські правоохоронці вилучили у росіян ноутбуки та карти пам’яті. Виявлені на цих носіях файли вказують співпрацю затриманих із компанією, яку називають "фабрикою тролів". Вона "спеціалізується на впливі на вибори, які мають відбутися в кількох африканських державах". 

Зазначається, що громадяни РФ наразі під вартою з травня 2019 року. Проте у МЗС Росії заперечили отримання листа.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН засудила напад на центр утримання біженців в Лівії, а також закликала сторони до припинення вогню і повного допуску гуманітарних організацій. Члени Ради безпеки засуджують напад на центр утримання біженців поблизу Тріполі 2 липня, який призвів до загибелі 56 і поранення понад 130 людей. 

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