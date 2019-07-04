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США заблокировали резолюцию по Ливии в Совбезе ООН

Новости » Политика    04.07.2019 - 11:35
США заблокировали резолюцию по Ливии в Совбезе ООН
Иллюстративное фото (GettyImages)

Вашингтон блокирует прекращение боевых действий

Соединенные Штаты Америки заблокировали принятие резолюции по Ливии в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Совет безопасности ООН в среду, 3 июля, на экстренном заседании в закрытом формате не смог принять совместную резолюцию, осуждающую авианалет на лагерь беженцев недалеко от столицы Ливии - Триполи. Проект документа, предложенный Великобританией, был заблокирован Вашингтоном. По данным источников, принятие резолюции не одобрял президент США Дональд Трамп. Причины такого решения пока неизвестны.

В частности, США осудили нападение на лагерь беженцев. Пресс-секретарь государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что "трагическая и ненужная" смерть десятков людей дала понять необходимость "деэскалации боевых действий в Триполи" и "возвращения к политическому процессу" в этом кризисе.

Текст резолюции призвал всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые столкновения. Кроме того, речь шла о необходимости политического диалога с целью урегулирования ситуации.

Напомним, в результате авиаудара по столице Ливии Триполи погибло 44 человека и более 130 пострадали.

РБК-Украина также писало, что генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш подчеркнул, что расследование авиаудара должно быть независимым.

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