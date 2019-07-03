В Ливии в результате авиаудара погибли десятки беженцев

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 44 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.



Также сообщается, что в результате авиаудара пострадало не менее 130 человек.

Попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура недалеко от военной базы. Погибшими являются преимущественно африканские мигранты, которые направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев и они под контролем правительства Ливии.

Правозащитники и представили ООН описывают обстановку в лагерях, как "античеловеческую". Ливийское правительство, признанное международным сообществом, заявляет, что вся ответственность лежит на главе самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерале Халифе Хартафе. Факт проведения налета в ЛНА отрицают.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице.

Кроме того, что с начала боевых действий в окрестности столицы Триполи погибли 607 человек, в том числе 40 мирных жителей и не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей, получили ранения.