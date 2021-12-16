В Ливии повстанцы захватили здание правительства

Боевики оцепили штаб-квартиру премьер-министра в столице Ливии Триполи. В городах западного региона наблюдается состояние боевой готовности
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийский телеканал Sky news Arabia.
Повстанцы, известные как действующие в столице члены Бригады "Ас-Самуд", пообещали, что "президентских выборов в Ливии не будет. Мы закроем все государственные учреждения в Триполи".
Как пишет Sky News Arabia, "создается впечатление, что царившая в регионе напряженность связана с решением президентского совета об отставке командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана". Ранее в среду Президентский совет Ливии вынес решение об уходе Марвана и назначении Абдель-Кадера Халифы на должность командующего военным округом Триполи.
24 декабря в Ливии запланированы президентские выборы, а затем состоятся парламентские.
Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства. Ожидается, что лидер так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар тоже примет участие в выборах президента.