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У Лівії повстанці захопили будівлю уряду

Автор: Артур Родивилов

Бойовики оточили штаб-квартиру прем'єр-міністра в столиці Лівії Тріполі. У містах Західного регіону спостерігається стан бойової готовності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лівійський телеканал Sky news Arabia.

Повстанці, відомі як діючі в столиці члени бригади "АС-Самуд", пообіцяли, що " президентських виборів в Лівії не буде. Ми закриємо всі державні установи в Тріполі".

Як пише Sky News Arabia, "складається враження, що панувала в регіоні напруженість пов'язана з рішенням президентської ради про відставку командувача військовим округом Тріполі Абделя Бассета Марвана". Раніше в середу президентська рада Лівії винесла рішення про відхід Марвана і призначення Абдель-Кадера Халіфи на посаду командувача військовим округом Тріполі.

24 грудня в Лівії заплановані президентські вибори, а потім відбудуться парламентські.

Відзначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду. Очікується, що лідер так званої Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар теж візьме участь у виборах президента.

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