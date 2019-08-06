ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ливии обстреляли украинский самолет, есть пострадавший

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 21:47
В Ливии обстреляли украинский самолет, есть пострадавший
Иллюстративное фото (скриншот)

В результате происшествия пострадал оператор экипажа судна

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет украинской компании "Скайавиатранс" с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.net.

Как сообщается, самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. 

В 1:17 по киевскому времени во время разгрузки груза украинский самолет был атакован при помощи беспилотника.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. 

В результате происшествия пострадал оператор экипажа судна.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

На данный момент дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Танзании произошла авария легкомоторного четырехместного самолета Sling, который принадлежал компании из Южной Африки, в результате чего погибли 2 человека. 

Кроме того, близ западного побережья Канады произошла авария небольшого гидросамолета Cessna 208. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека, еще пятеро пострадали. Катастрофа произошла на острове Адденброк, что за 100 км от города Порт-Харди в Британской Колумбии.

В больнице Одесской области взорвали гранату, есть погибшие Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине
Новости Украины ЛивияУкраинапроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь