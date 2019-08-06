В Ливии обстреляли украинский самолет, есть пострадавший

Иллюстративное фото (скриншот)

В результате происшествия пострадал оператор экипажа судна

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет украинской компании "Скайавиатранс" с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.net.

Как сообщается, самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста.

В 1:17 по киевскому времени во время разгрузки груза украинский самолет был атакован при помощи беспилотника.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности.

В результате происшествия пострадал оператор экипажа судна.



"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

На данный момент дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Танзании произошла авария легкомоторного четырехместного самолета Sling, который принадлежал компании из Южной Африки, в результате чего погибли 2 человека.

Кроме того, близ западного побережья Канады произошла авария небольшого гидросамолета Cessna 208. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека, еще пятеро пострадали. Катастрофа произошла на острове Адденброк, что за 100 км от города Порт-Харди в Британской Колумбии.