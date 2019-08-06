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У Лівії обстріляли український літак, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 21:47
У Лівії обстріляли український літак, є постраждалий
Ілюстративне фото (скріншот)

У результаті події постраждав оператор екіпажу судна

В аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронов знищений літак української компанії "Скайавиатранс" з гуманітарним вантажем Міжнародної Організації Червоного Хреста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.net.

Як повідомляється, літак виконував рейс з Анкари в Місурата з гуманітарним вантажем в рамках співробітництва з Міжнародною Організацією Червоного Хреста.

У 1:17 за київським часом під час розвантаження вантажу український літак був атакований за допомогою безпілотника.

Перший снаряд влучив у праве крило, після чого почалася пожежа. Частина екіпажу до того часу вже покинула борт. Кілька чоловік у момент удару були в літаку, але встигли евакуюватися. Зараз екіпаж знаходиться в безпеці.

У результаті події постраждав оператор екіпажу судна.

"В результаті атаки було знищено хвостова частина літака, легко поранені оператор екіпажу судна, а також знищені паспортні документи штурмана. Екіпаж судна у повному складі були евакуйовані в безпечне місце", - повідомили в МЗС.

На даний момент дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Танзанії сталася аварія легкомоторного чотиримісного літака Sling, який належав компанії з Південної Африки, в результаті чого загинули 2 людини.

Крім того, біля західного узбережжя Канади сталася аварія невеликого гідролітака Cessna 208. В результаті авіакатастрофи загинули 4 людини, ще п'ятеро постраждали. Катастрофа сталася на острові Адденброк, що за 100 км від міста Порт-Харді в Британській Колумбії.

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