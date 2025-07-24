Ліві чи праві? Як освіта, місто і стать впливають на політичний вибір молоді

За словами Брагіролі, є певна кореляція з освітою та місцем проживання, хоча бувають і винятки.

Він вважає, що молодь із нижчим рівнем освіти, яка походить, приміром, із робітничих районів, більше схильна підтримувати консервативні політсили, традиційні цінності та ідею повернення до "міфічного минулого".

"З іншого боку, якщо відчуття невизначеності високе, але рівень освіти вищий, а місце проживання - великі міста, то частіше спостерігається підтримка прогресивних або радикальних лівих партій", - зхауважив Брагіролі.

Ще один важливий момент - гендерні відмінності. Серед молоді ультраправі партії підтримує значно більший відсоток чоловіків. Це знову ж таки пов’язано з відчуттям незахищеності.

"Уявіть молодого хлопця з нестабільною, низькооплачуваною роботою, якому ледве вистачає грошей на оренду квартири. До цього додається відчуття, що раніше, будучи молодим чоловіком, можна було розраховувати на певні привілеї: легше отримати роботу чи зайняти хорошу позицію. Наприклад, його батько міг мати стабільну роботу, тоді як мати залишалася вдома. Тепер же, через спотворене сприйняття, здається, що молоді жінки, мігранти чи інші групи "забирають" те, що раніше належало йому", - наголосив професор.

Крім того, існує елемент так званої загроженої маскулінності.

"Вони вважають, що, будучи чоловіками, вони повинні мати певні права, але сучасне суспільство, де, на їхню думку, пріоритет віддається жінкам, ЛГБТ чи іншим групам, залишає їх "останніми в черзі", - додав експерт.