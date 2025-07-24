Левые или правые? Как образование, город и пол влияют на политический выбор молодежи

По словам Брагироли, есть определенная корреляция с образованием и местом жительства, хотя бывают и исключения.

Он считает, что молодежь с низким уровнем образования, которая происходит, например, из рабочих районов, больше склонна поддерживать консервативные политсилы, традиционные ценности и идею возвращения к "мифическому прошлому".

"С другой стороны, если ощущение неопределенности высокое, но уровень образования выше, а место жительства - большие города, то чаще наблюдается поддержка прогрессивных или радикальных левых партий", - заметил Брагироли.

Еще один важный момент - гендерные различия. Среди молодежи ультраправые партии поддерживает значительно больший процент мужчин. Это опять же связано с ощущением незащищенности.

"Представьте молодого парня с нестабильной, низкооплачиваемой работой, которому едва хватает денег на аренду квартиры. К этому добавляется ощущение, что раньше, будучи молодым человеком, можно было рассчитывать на определенные привилегии: легче получить работу или занять хорошую позицию. Например, его отец мог иметь стабильную работу, тогда как мать оставалась дома. Теперь же, из-за искаженного восприятия, кажется, что молодые женщины, мигранты или другие группы "забирают" то, что раньше принадлежало ему", - подчеркнул профессор.

Кроме того, существует элемент так называемой угрожаемой маскулинности.

"Они считают, что, будучи мужчинами, они должны иметь определенные права, но современное общество, где, по их мнению, приоритет отдается женщинам, ЛГБТ или другим группам, оставляет их "последними в очереди", - добавил эксперт.