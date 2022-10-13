"Ліверпуль" знищив "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів, "Барселона" та "Інтер" завершили нічиєю

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група A

"Рейнджерс" – "Ліверпуль" – 1:7

Голи: Арфілд, 17 – Фірміно, 24, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, 80, 81, Елліотт, 87

Група B

"Байєр" – "Порту" – 0:3

Голи: Галено, 6, Таремі, 53, 64 (обидва – пенальті)

Нереалізований пенальті: Демірбай, 16 (Б)

Група C

"Барселона" – "Інтер" – 3:3

Голи: Дембеле, 40, Лєвандовскі, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89

"Вікторія" Пльзень – "Баварія" – 2:4

Голи: Віканова, 62, Клімент, 75 – Мане, 10, Мюллєр, 14, Горецка, 25, 35

Група D

"Тоттенхем" – "Айнтрахт" – 3:2

Голи: Сон, 20, 36, Кейн, 28 (пенальті) – Камада, 14, Аліду, 87

Нереалізований пенальті: Кейн, 90+2 (Т)

Вилучення: Тута, 60 (А, друга жовта картка)

"Спортінг" – "Марсель" – 0:2

Голи: Гендузі, 20 (пенальті), Санчес, 30

Вилучення: Есгаю, 19, Гонсалвеш, 61 (обидва – "Спортінг", другі жовті картки)

Після всіх цих перипетій лише одна команда додалася до переліку учасників плей-офф. "Баварія" здобула впевнену перемогу в Чехії та стала недосяжною для двох із трьох суперників у групі. За мюнхенців забивали Мане та Мюллєр у стартові 15 хвилин, а перед перервою Горецка оформив дубль. Два голи "Вікторії" у другому таймі підсолодили гіркоту поразки господарям.

Натомість "Рейнджерс" забив першим удома та нарвався на грандіозну відповідь мерсисайдців. "Ліверпуль" оформив 7 (!) голів у відповідь. У першій 45-хвилинці відзначився лише Фірміно. А ось у другій половині, окрім бразильця, також забивали Нуньєс, Салах (тричі) і молодий Елліотт.