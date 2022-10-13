"Ліверпуль" знищив "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів, "Барселона" та "Інтер" завершили нічиєю

Надрезультативними підсумками завершилася програма середи в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Перемоги здобули "Ліверпуль", "Порту", мюнхенська "Баварія", лондонський "Тоттенхем" і "Марсель".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур
Група A
"Рейнджерс" – "Ліверпуль" – 1:7
Голи: Арфілд, 17 – Фірміно, 24, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, 80, 81, Елліотт, 87
Група B
"Байєр" – "Порту" – 0:3
Голи: Галено, 6, Таремі, 53, 64 (обидва – пенальті)
Нереалізований пенальті: Демірбай, 16 (Б)
Група C
"Барселона" – "Інтер" – 3:3
Голи: Дембеле, 40, Лєвандовскі, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89
"Вікторія" Пльзень – "Баварія" – 2:4
Голи: Віканова, 62, Клімент, 75 – Мане, 10, Мюллєр, 14, Горецка, 25, 35
Група D
"Тоттенхем" – "Айнтрахт" – 3:2
Голи: Сон, 20, 36, Кейн, 28 (пенальті) – Камада, 14, Аліду, 87
Нереалізований пенальті: Кейн, 90+2 (Т)
Вилучення: Тута, 60 (А, друга жовта картка)
"Спортінг" – "Марсель" – 0:2
Голи: Гендузі, 20 (пенальті), Санчес, 30
Вилучення: Есгаю, 19, Гонсалвеш, 61 (обидва – "Спортінг", другі жовті картки)
Після всіх цих перипетій лише одна команда додалася до переліку учасників плей-офф. "Баварія" здобула впевнену перемогу в Чехії та стала недосяжною для двох із трьох суперників у групі. За мюнхенців забивали Мане та Мюллєр у стартові 15 хвилин, а перед перервою Горецка оформив дубль. Два голи "Вікторії" у другому таймі підсолодили гіркоту поразки господарям.
Натомість "Рейнджерс" забив першим удома та нарвався на грандіозну відповідь мерсисайдців. "Ліверпуль" оформив 7 (!) голів у відповідь. У першій 45-хвилинці відзначився лише Фірміно. А ось у другій половині, окрім бразильця, також забивали Нуньєс, Салах (тричі) і молодий Елліотт.
До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.
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