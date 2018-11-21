"Ліверпуль" заборонив "Барселоні" протягом трьох років купувати своїх гравців

Фото: Філіппе Коутіньйо (fcbarcelona.com)

Ця домовленість оформлена документально

"Ліверпуль" уклав секретну угоду з Барселоною ", суть якого полягає в забороні на придбання" синьо-гранатовими "гравців мерсисайдської команди протягом трьох років - до 2021 року. Про це стало відомо AS.

Домовленість з'явилась після того, як англійський клуб продав каталонцям півзахисника Філіппе Коутіньйо. Бразилець хотів піти ще в 2017 році, але "Ліверпуль" зміг зберегти його в команді, однак уже в січні нинішнього року трансфер все-таки відбувся. Тоді англійський клуб заробив на цій угоді 160 млн євро.

Крім цієї суми "червоні" отримали гарантії того, що "Барселона" не буде намагатися купити інших футболістів "Ліверпуля".

Ця домовленість оформлена документально і з її допомогою англійці убезпечили себе від інтересу "Барселони" до своїх лідерів на кшталт Мохамеда Салаха і Садіо Мане.