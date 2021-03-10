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"Ливерпуль" вновь победил "Лейпциг" и прошел в 1/4 финала ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

"Ливерпуль" победил "Лейпциг" и во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 2:0. Таким образом "мерсисайдцы" уверенно прошли в четвертьфинал, одержав суммарную победу со счетом 4:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В последних восьми матчах "Ливерпуль" потерпел шесть поражений. Причем дома "красные" выигрывали и вовсе 16 декабря, обыграв в рамках английской Премьер-лиги "Тоттенхэм". После было восемь матчей без побед на "Энфилде", из которых шесть поражений подряд. Однако в этот раз домашний поединок был для "красных" формальным - играли на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия).

Первая половина матча прошла без голов. А вот во второй 45-минутке немцы имели реальный шанс на взятие ворот - Сорлот головой пробил в перекладину на 65-й минуте. Но забить удалось все же игрокам "Ливерпуля". На 70-й минуте "красные" убежали в контратаку, в которой мяч на линии штрафной получил Саллах и, убрав защитника, пробил в нижний угол - 1:0.

А спустя еще четыре минуты уже окончательно интригу в матче убил Мане. Сенегальцу выдали идеальный мяч в штрафной, где Садио оставалось лишь подставить ногу и попасть в пустые ворота. С этим форвард "Ливерпуля" справился на отлично - 2:0.

В итоге "Ливерпуль" проходит в 1/4 финала ЛЧ, дважды обыграв "Лейпциг" по 2:0.

Напомним, вчера "Боруссия" Дортмунд сыграла вничью с "Севильей", что позволило немцам выйти в четвертьфинал ЛЧ.

Также РБК-Украина писало, что "Порту" сумел выбить из ЛЧ "Ювентус".

Отметим, сегодня также играли "ПСЖ" и "Барселона". Матч завершился вничью, но дальше, благодаря победе в первом матче, прошли парижане.

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