"Ліверпуль" виграв перегони за зіркою збірної Нідерландів

23-річний нападник переїде на Туманний Альбіон. Гранди погодили між собою трансфер, а виконавець одягне футболку мерсисайдців із 1 січня.

Гакпо вже полетів до Сполученого Королівства, щоб владнати останні формальності перед переходом. ПСВ і "Ліверпуль" домовилися не оприлюднювати суму трансферу, але генеральний менеджер нідерландців Марсель Брандс назвав її рекордною в клубній історії.

Профільний ресурс Transfermarkt оцінив трансфер на 42 млн євро. Угода, найімовірніше, передбачатиме бонуси за успіхи Гакпо на "Енфілді". Універсальний нападник підпише довгостроковий контракт із "Ліверпулем".

Гакпо – вихованець ПСВ, у структурі ейндховенців перебував із восьми років. У першій команді дебютував у сезоні 2017/18. З тих пір провів 159 матчів у всіх турнірах, у яких забив 55 м'ячів і віддав 50 результативних передач. На ЧС-2022 – 5 поєдинків, 3 голи.