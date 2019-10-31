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"Ливерпуль" установил рекорд Кубка английской лиги

Новости » Спорт     31.10.2019 - 11:42
"Ливерпуль" установил рекорд Кубка английской лиги
Фото: игроки "Ливерпуля" после победы над "Арсеналом" (twitter.com/lfc)

Очередное достижение подопечных Юргена Клоппа

"Ливерпуль" на своем поле одолел "Арсенал" в серии пенальти 1/8 финала Кубка английской лиги и установил рекорд турнира. Об этом в Twitter сообщает статистический агрегатор Opta.

Для "мерсисайдцев" эта победа стала уже восьмой в серии одиннадцатиметровых в этом турнире. Ранее еще никому не удавалось столько раз пройти в следующую стадию Кубка Лиги после серии пенальти.

Соперником команды Юргена Клоппа по четвертьфиналу стала "Астон Вилла". Участие в следующей стадии Кубка лиги себе также обеспечили "Эвертон", "Манчестер Сити", "Лестер Сити", "Колчестер Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" и "Оксфорд Юнайтед".

После выхода команды в следующую стадию Кубка английской лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключил вероятности отказа от дальнейшего участия в турнире.

По словам специалиста, такое решение клуб может принять из-за участия в клубном чемпионате мира в Дохе, который по датам совпадает с четвертьфинальными играми Кубка лиги.

Действующим обладателем Кубка лиги является "Манчестер Сити", в составе которого выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Напомним, защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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