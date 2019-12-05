"Ливерпуль" установил клубный рекорд по количеству игр без поражений

"Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству игр без поражений в матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом в Twitter сообщает пресс-служба клуба.

Накануне "красные" с крупным счетом обыграли "Эвертон" в матче 15 тура чемпионата Англии (5:2). Дивок Ориги оформил дубль, а также по голу оформили Садио Мане, Джердан Шачири и Джорджиньо Вайналдум. У "ирисок" забитыми мячами отметились Ришарлисон и Майкл Кин.

Таким образом, команда тренера Юргена Клоппа провела, с учетом результатов минувшего сезона, свой 32 матч подряд в высшем английском дивизионе без поражений - 27 побед и 5 ничьих. В последний раз "красные" проигрывали в АПЛ в январе, уступив "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

"Мерсисайдцы" превзошли рекорд клуба по количеству встреч без поражений в английском первенстве, установленный в период с мая 1987 года по март 1988 год, когда команда выиграла 23 матча и 8 раз сыграл вничью.

Напомним, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" год удерживали лидерство в чемпионате Англии.