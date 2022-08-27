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"Ливерпуль" со спектаклем Фирмино повторил голевой рекорд АПЛ: видео

Фото: Роберто Фирмино (в центре) стал главным кузнецом разгрома (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютным разгромом завершился матч "Ливерпуля" и "Борнмута" в 4-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 4-й тур

"Ливерпуль" – "Борнмут" – 9:0

Голы: Диас, 3, 85, Эллиотт, 6, Александер-Арнольд, 28, Фирмино, 31, 62, ван Дейк, 45, Мефам, 46 (автогол), Карвальо, 80

Мерсисайдцы забили дважды уже в стартовые шесть минут. Сначала Диас головой замкнул навес Фирмино из угла штрафной. А потом Эллиотт классно приложился к мячу с лета после отскока на подступах к штрафной.

До перерыва "Ливерпуль" забил еще трижды. Александер-Арнольд на 28-й разрядил пушку метров с 25-ти точно в дальнюю девятку. А через три минуты наконец-то настала пора отличиться самого Фирмино – бразилец вовремя отреагировал на рикошет и замкнул "свечу" над вратарской "Борнмута".

На 45-й минуте ван Дейк головой эффектно подправил подачу Робертсона с углового. А сразу после старта второй половины Мефам так хотел помешать забить Диасу, что сам направил мяч в собственные ворота.

Вскоре Фирмино вовремя оказался на добивании и со второй попытки направил мяч в сетку. На десерт "Ливерпуль" забил дважды в финальные 10 минут. Сначала Карвальо технически и точно пробил после скидки Цимикаса. А потом Диас на ближней стойке замкнул навес того же грека – 9:0...

Эта победа мерсисайдцев стала повторением рекорда Премьер-лиги. Ранее с таким же счетом побеждали МЮ (дважды) и "Лестер".

К слову, форвард МЮ Роналду получил варианты с возвращением в чемпионат Италии.

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