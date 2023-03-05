"Ліверпуль" розгромом принизив "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії: відео

Англія, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 7:0

Голи: Гакпо, 43, 50, Нуньєс, 47, 75, Салах, 66, 83, Фірміно, 88

Абсолютно рівний перший тайм прямував до нульової нічиєї. Однак, мерсисайдці зуміли забити гол у роздягальню. Робертсон класним пасом відшукав Гакпо на вході в штрафний майданчик. Той замахом прибрав Варана та технічно поклав м'яч у нижній кут.

МЮ, імовірно, нав'язав би конкуренцію після перерви, якби "Ліверпуль" не шокував двома голами впродовж трьох хвилин. Спершу в атаці другим темпом Еліотт навісив на Нуньєса, а той головою спрямував м'яч у сітку. А на 50-й хвилині Гакпо та Салах розігнали контратаку, на фініші якої нідерландець у дотик переграв Де Хеа.

"Червоні" впіймали кураж і просто зім'яли манкуніанців до фінального свистка. На 66-й хвилині Салах опинився у потрібному місці на підбиранні й без роздумів пробив у дев'ятку. Знову другим темпом згодом оформив дубль і Нуньєс, який головою пробив під стійку після навісу Хендерсона.

Добили "Юнайтед" господарі у фінальні 10 хвилин ще двома м'ячами. Після чергового хаосу в карній зоні МЮ м'яч відскочив до Салаха, який оформив третій дубль у складі "Ліверпуля". А на десерт Фірміно, отримавши передачу від єгиптянина, в два дотики переграв Де Хеа – 7:0!

Цей розгром повернув мерсисайдців у боротьбу за топ-4. Команда Юргена Клоппа тепер набрала 42 очки та піднялася на 5-те місце. "Манчестер Юнайтед" навіть із фіаско залишився на 3-й сходинці (49 пунктів).