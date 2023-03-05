"Ливерпуль" разгромом унизил "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии: видео

Англия, Премьер-лига, 26-й тур

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50, Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88

Абсолютно ровный первый тайм шел к нулевой ничьей. Однако мерсисайдцы сумели забить гол в раздевалку. Робертсон классным пасом отыскал Гакпо на входе в штрафную. Тот на замахе убрал Варана и технично уложил мяч в нижний угол.

МЮ, вероятно, навязал бы конкуренцию после перерыва, если бы "Ливерпуль" не шокировал двумя голами в течение трех минут. Сначала в атаке вторым темпом Элиотт навесил на Нуньеса, а тот головой направил мяч в сетку. А на 50-й минуте Гакпо и Салах разогнали контратаку, на финише которой нидерландец в касание обыграл Де Хеа.

"Красные" поймали кураж и просто смяли манкунианцев до финального свистка. На 66-й минуте Салах оказался в нужном месте на подборе и без раздумий пробил в девятку. Вновь вторым темпом впоследствии оформил дубль и Нуньес, пробивший головой под штангу после навеса Хендерсона.

Добили "Юнайтед" хозяева в финальные 10 минут еще двумя мячами. После очередного хаоса в штрафной зоне МЮ мяч отскочил к Салаху, а тот оформил третий дубль в составе "Ливерпуля". А на десерт Фирмино, получив передачу от египтянина, в два касания обыграл Де Хеа – 7:0!

Этот разгром вернул мерсисайдцев в борьбу за топ-4. Команда Юргена Клоппа теперь набрала 42 очка и поднялась на 5-е место. "Манчестер Юнайтед" даже с фиаско остался на 3-й строчке (49 пунктов).