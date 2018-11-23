ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Ливерпуль" продлил контракт с одним из своих лидеров

Новости » Спорт    23.11.2018 - 09:36
"Ливерпуль" продлил контракт с одним из своих лидеров
Фото: Садио Мане (liverpoolfc.com)

Контракт рассчитан на долгий срок

"Ливерпуль" договорился с камерунским нападающим Садио Мане о подписании нового долгосрочного контракта, сообщается на официальном сайте английской команды.

Детали нового соглашения 26-летнего футболиста не разглашаются, но отмечается, что контракт будет рассчитан на долгий срок.

"Я очень рад продлить контракт с "Ливерпулем". Это отличный день для меня. Я хочу помочь клубу реализовать мечты и в особенности выиграть трофеи. Всегда говорил: когда узнал, что у меня есть шанс прийти сюда, я не сомневался. Это подходящий клуб в подходящий момент времени с тем самым тренером. Я пришел сюда и был счастлив. Я принял лучшее решение в своей карьере", - сказал игрок.

Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2016 году. За "красных" он провел 89 матчей, в которых забил 40 мячей и сделал 18 ассистов. Вместе с "мерсисайдцами" он дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/18.

Напомним, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда будет бороться за титул чемпионов Англии сезоне 2018/19.

"Ливерпуль" запретил "Барселоне" в течение трех лет покупать своих игроков "Бешикташ" недоволен вратарем "Ливерпуля" и хочет досрочно вернуть его
Новости Украины Ливерпульчемпионат Англииконтракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь