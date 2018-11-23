"Ліверпуль" продовжив контракт з одним зі своїх лідерів

Фото: Садіо Мане (liverpoolfc.com)

Контракт розрахований на довгий термін

"Ліверпуль" домовився з камерунським нападаючим Садіо Мане про підписання нового довгострокового контракту, повідомляється на офіційному сайті англійської команди.

Деталі нової угоди 26-річного футболіста не розголошуються, але відзначається, що контракт буде розрахований на довгий термін.

"Я дуже радий продовжити контракт з "Ліверпулем". Це чудовий день для мене. Я хочу допомогти клубу реалізувати мрії і особливо виграти трофеї. Завжди говорив: коли дізнався, що у мене є шанс прийти сюди, я не сумнівався. Це відповідний клуб у потрібний момент часу з тим самим тренером. Я прийшов сюди і був щасливий. Я ухвалив найкраще рішення в своїй кар'єрі", - сказав гравець.

Мане перейшов в "Ліверпуль" з "Саутгемптона" в 2016 році. За "червоних" він провів 89 матчів, в яких забив 40 м'ячів і зробив 18 ассистов. Разом з "мерсисайдцями" він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в сезоні 2017/18.

Нагадаємо, головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп пообіцяв, що його команда буде боротися за титул чемпіонів Англії сезоні 2018/19.