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"Ливерпуль" презентовал первого новичка лета

Фото: Фабиу Карвалью в Мелвуде (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Воспитанник лондонского "Фулхэма" Фабиу Карвалью окончательно перебрался в ряды вице-чемпиона Англии "Ливерпуля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Мерсисайдцы представили атакующего хавбека молодежной сборной Португалии. Его ориентировочная стоимость для "Ливерпуля" составила скромные 5,9 млн евро.

Карвалью подписал с "красными" 5-летний контракт. На "Энфилде" португалец, который может закрыть позиции под нападающими и вингера, будет выступать под 28-м номером. Переход таланта "Ливерпуль" оформил в мае.

На профессиональном уровне Фабиу Карвалью провел один полный сезон. В рамках кампании 2021/22 он сыграл 36 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.

Всего команда Юргена Клоппа этим летом подписала тройку исполнителей, включая пиренейца. К "Ливерпулю" также присоединятся защитник Келвин Рэмзи и форвард Дарвин Нуньес.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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