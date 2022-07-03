"Ліверпуль" презентував першого новачка літа

Вихованець лондонського "Фулхема" Фабіу Карвалью остаточно перебрався в лави віце-чемпіона Англії "Ліверпуля".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Мерсисайдці презентували атакувального хавбека молодіжної збірної Португалії. Його орієнтовна вартість для "Ліверпуля" склала скромні 5,9 млн євро.
Карвалью підписав із "червоними" 5-річний контракт. На "Енфілді" португалець, який може закрити позиції під нападниками та вінгера, виступатиме під 28-м номером. Перехід таланта "Ліверпуль" оформив ще в травні.
На професіональному рівні Фабіу Карвалью провів один повний сезон. У рамках кампанії 2021/22 він зіграв 36 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
Усього команда Юргена Клоппа цього літа підписала трійку виконавців включно з піренейцем. До "Ліверпуля" також приєднаються оборонець Келвін Ремзі та форвард Дарвін Нуньєс.
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