"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка лиги

"Арсенал" принимал "Ливерпуль" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги. В первом матче команды сыграли 0:0 на поле "мерсисайдцев".

Матч начался с атак хозяев поля и уже на 6-й минуте Александр Ляказетт попал в перекладину. Но уже на 19-й минуте Диогу Жота получил мяч от Александра-Арнольда обыграл защитников и открыл счет. До конца тайма "Ливерпуль" контролировал игру, не позволяя "канонирам" создавать голевые моменты.

В начале второго тайма Ляказетт мог сравнивать счет, но пробил выше ворот. В следующей атаке у Кейда Гордона был шанс удвоить счет, однако он не попал в ворота. На 59-й минуте возможность забить имел Ибрагима Конате, но штанга спасла ворота "Арсенала". В следующей атаке Эмиль Смит-Роу не использовал шанс сравнять счет, пробив мимо ворот. На 78-й минуте Диогу Жота вышел на свидание с вратарем и удвоил счет.

Благодаря победе над "Арсеналом" "Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги, где встретится с лондонским "Челси". Матч состоится 27 февраля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".