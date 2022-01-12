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"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и во втором полуфинале английского Кубка лиги

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Лондон, Среда 12 января 2022 23:45
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и во втором полуфинале английского Кубка лиги Фото: "Челси" сыграет в финале Кубка лиги, обыграв по сумме двух матчей "Тоттенхэм" 3:0 (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Игорь Литвиненко

В Англии определился первый финалист Кубка лиги. "Челси" и во втором матче был сильнее "Тоттенхэма" в лондонском дерби и поборется за трофей - 1:0 (3:0 - по сумме двух матчей).

Подробнее - в материале РБК-Украина.

После первого матча "аристократы" имели преимущество в два гола. Первый матч неделю назад завершился победой "синих" 2:0 - забивали Хаверц, а также игрок "шпор" Дэвис отметился автоголом.

Второй матч был менее результативным. Все по сути решилось в первые 20 минут. На 18-й минуте "Челси" заработал угловой, после которого Рюдигер оказался лучшим в штрафной "шпор" и открыл счет в матче - 1:0.

Больше команды голов в матче не забивали. В итоге уверенная победа по сумме двух матче "Челси" 3:0 и выход в финал. В решающем поединке "аристократы" поборются за трофей с победителем пары "Ливерпуль" - "Арсенал". Из-за коронавируса свой первый матч клубы сыграют лишь завтра, 13 января. Ответный матч состоится 20 января.

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