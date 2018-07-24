"Ливерпуль" перед началом сезона может продать семь игроков

Клуб хочет выручить с продажи около 120 млн евро

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" рассматривает возможность продажи семи игроков, которые не имеют постоянной игровой практики в клубе. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Среди игроков, которые могут покинуть мерсисайдцев, называются вратарь Симон Миньоле, полузащитники Педро Чиривелья, Марко Груич, Лазар Маркович, Олувасейи Ожо и нападающие Дэнни Ингс и Дивок Ориги.

По информации источника, "красные" рассчитывают заработать около 100 млн фунтов (120 млн евро) благодаря продаже игроков в летнее трансферное окно.

Этим летом состав "Ливерпуля" пополнили уже Алиссон, Фабинью, Наби Кейта и Джердан Шачири. На их покупку клуб потратил 162,4 млн фунтов.

Напомним, "Ливерпуль" заплатил рекордную сумму за голкипера.