"Ліверпуль" перед початком сезону може продати сім гравців

Клуб хоче виручити з продажу близько 120 млн євро

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" розглядає можливість продажу семи гравців, які не мають постійної ігрової практики в клубі. Про це повідомляє Liverpool Echo.

Серед гравців, які можуть покинути мерсисайдців, називаються воротар Сімон Міньйоле, півзахисники Педро Чірівелья, Марко Груїчевої, Лазар Маркович, Олувасейі Ожо і нападники Денні Інгс і Дивока орігамі.

За інформацією джерела, "червоні" розраховують заробити близько 100 млн фунтів (120 млн євро) завдяки продажу гравців в літнє трансферне вікно.

Цього літа склад "Ліверпуля" поповнили вже Аліссон, Фабінью, Набі Кейта і Джердан Шачирі. На їх купівлю клуб витратив 162,4 млн фунтів.

Нагадаємо, "Ліверпуль" заплатив рекордну суму за голкіпера.