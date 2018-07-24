"Ліверпуль" перед початком сезону може продати сім гравців

Новини Спорт 24.07.2018 - 13:55
Фото: (twitter.com/LFC)
Фото: (twitter.com/LFC)

Клуб хоче виручити з продажу близько 120 млн євро

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" розглядає можливість продажу семи гравців, які не мають постійної ігрової практики в клубі. Про це повідомляє Liverpool Echo.

Серед гравців, які можуть покинути мерсисайдців, називаються воротар Сімон Міньйоле, півзахисники Педро Чірівелья, Марко Груїчевої, Лазар Маркович, Олувасейі Ожо і нападники Денні Інгс і Дивока орігамі.

За інформацією джерела, "червоні" розраховують заробити близько 100 млн фунтів (120 млн євро) завдяки продажу гравців в літнє трансферне вікно.

Цього літа склад "Ліверпуля" поповнили вже Аліссон, Фабінью, Набі Кейта і Джердан Шачирі. На їх купівлю клуб витратив 162,4 млн фунтів.

Нагадаємо, "Ліверпуль" заплатив рекордну суму за голкіпера.

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Теги:  Ливерпуль,  трансферы,  Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС