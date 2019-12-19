"Ливерпуль" оформил первый зимний трансфер

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о переходе японского нападающего Такуми Минамино из "Ред Булл Зальцбург". Об этом информирует официальный сайт "мерсисайдцев".

Футболист сможет выступать за свой новый клуб с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются. Известно лишь, что за свою новую команду Такуми будет выступать под 18 номером.

По сообщениям СМИ, игрок сборной Японии обошелся в 8,5 млн евро, а контракт рассчитан на 4,5 года.

Интересно, что на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Зальцбург" выступали в одном квартете. Оба матча выиграла команда Юргена Клоппа (4:3 дома и 2:0 на выезде).

В нынешнем сезоне японец принял участие в 14 матчах чемпионата Австрии, в которых стал автором 5 забитых мячей. Также на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 6 матчах Лиги чемпионов.

Напомним, на прошлой неделе "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом до 2024 года.