"Ліверпуль" офіційно оголосив спадкоємця Клоппа: хто він такий

Англійський "Ліверпуль" розкрив ім'я наступного керманича команди. Ним стане головний тренер роттердамського "Фейєнорда" Арне Слот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
45-річний фахівець очолить "червоних" у новому сезоні. Він замінить на посаді Юргена Клоппа, який пропрацював на "Енфілді" 8,5 років.
Слот розпочне роботу в "Ліверпулі" 1 червня. До того часу нідерландець повинен отримати дозвіл на роботу в Сполученому Королівстві. "Фейєнорд" отримав за дострокове прощання з тренером орієнтовно 15 млн євро.
Слот тренував нідерландський гранд упродовж трьох сезонів. Торік він зробив роттердамців чемпіонами Нідерландів, а цьогоріч здобув із "Фейєнордом" здобув Кубок Нідерландів. Також фахівець двічі взяв Премію Рінуса Міхелса – приз найкращому тренеру року.
Уродженець провінції Оверейссел, вихованець "Зволле". На професіональному рівні захищав кольори рідного клубу, а також "Бреди" та роттердамської "Спарти".
Тренерську діяльність розпочав у 2013 році. Працював із молоддю "Зволле", а в 2014-2016 рр. був помічником головного тренера "Камбура". У сезоні 2016/16 став керманичем команди. У 2017-2020 рр. перебував у штабі АЗ "Алкмаар", де теж займав посади асистента та головного тренера.
Улюблена тактична схема – 4-3-3 у захисному варіанті. Агентка тренера – бразилійка Рафаела Пімента – також веде справи зіркового бомбардира Ерлінга Холанда.
До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.
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