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"Ливерпуль" официально объявил наследника Клоппа: кто он такой

Фото: Арне Слот переедет на Туманный Альбион (facebook.com/feyenoord)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Ливерпуль" раскрыл имя следующего наставника команды. Им станет главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

45-летний специалист возглавит "красных" в новом сезоне. Он заменит в должности Юргена Клоппа, проработавшего на "Энфилде" 8,5 лет.

Слот приступит к работе в "Ливерпуле" 1 июня. До этого времени нидерландец должен получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве. "Фейеноорд" получил за досрочное прощание с тренером ориентировочно 15 млн евро.

Слот тренировал нидерландский гранд в течение трех сезонов. В прошлом году он сделал роттердамцев чемпионами Нидерландов, а в этом году завоевал с "Фейеноордом" Кубок Нидерландов. Также специалист дважды взял Премию Ринуса Михелса – приз лучшему тренеру года.

Кто такой Арне Слот

Уроженец провинции Оверэйссел, воспитанник "Зволле". На профессиональном уровне защищал цвета родного клуба, а также "Бреды" и роттердамской "Спарты".

Тренерскую деятельность начал в 2013 году. Работал с молодежью "Зволле", а в 2014-2016 гг. был помощником главного тренера "Камбура". В сезоне 2016/16 стал наставником команды. В 2017-2020 гг. состоял в штабе АЗ "Алкмаар", где тоже занимал должности ассистента и главного тренера.

Любимая тактическая схема – 4-3-3 в защитном варианте. Агент тренера – бразильянка Рафаэла Пимента – также ведет дела звездного бомбардира Эрлинга Холанда.

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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