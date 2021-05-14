"Ливерпуль" обыграл "МЮ" и вклинился в борьбу за топ-4 в АПЛ

Открыли счет в матче игроки "МЮ" - на 10-й минуте результативный удар на счету Фернандеша.

Под конец первой половины "Ливерпуль" смог не просто отыграться, но и выйти вперед. Сперва на 34-й минуте отметился Жота, а уже на третьей добавленной минуте к первому тайму второй гол мерсисайдцев забил Фирмино.

Уже на старте второй 45-минутки Фирмино оформил дубль и довел счет до 3:1. В середине тайма игроки "МЮ" один гол отквитали - гол в активе Решфорда. Однако последнее слово было за подопечными Клоппа - на 90-й минуте отличился Саллах.

В итоге победа "Ливерпуля" 4:2, которая позволила мерсисайдцам выйти на пятую строчку в АПЛ. От идущего четвертым "Челси" мерсисайдцы отстают на четыре очка и имеют игру в запасе. Четвертое место дает возможность участия в квалификации в Лигу чемпионов.