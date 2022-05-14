"Ливерпуль" обыграл "Челси" и завоевал Кубок Англии

Кубок Англии, финал

"Челси" – "Ливерпуль" – 0:0 (пенальти – 5:6)

В первой половине инициативой владели мерсисайдцы. Но моментов создали немного. Менди потянул удар Диаса с близкого расстояния, а Жота после навеса Робертсона пробил над воротами. За "Челси" мог забить Пулишич, но не попал в ворота.

Зато после перерыва лондонцы выровняли положение. Сначала Алонсо со штрафного попал в перекладину. А тот же Пулишич не воспользовался разрезным пасом Маунта. "Ливерпуль" в ответ дважды обстучал каркас ворот стараниями Диаса и Робертсона.

В дополнительные 30 минут команды решили не рисковать, поэтому матч перешел в лотерею 11-метровых. Из стартовых пяти ударов команды реализовать по 4 (Аспиликуэта попал в штангу, а удар Мане потянул Менди). Решающий промах оформил Маунт – Алиссон парировал его выстрел. А после него Костас Цимикас уверенно забил за "Ливерпуль".