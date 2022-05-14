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"Ліверпуль" обіграв "Челсі" та здобув Кубок Англії

Фото: Юрген Клопп зі своїми підопічними в "Ліверпулі" (twitter.com/emiratesfacup)
Автор: Антон Федорців

У фіналі Кубка Англії 2021/22 "Ліверпуль" переграв лондонський "Челсі" в серії пенальті. Основний і додатковий час завершилися нульовою нічиєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Англії, фінал

"Челсі" – "Ліверпуль" – 0:0 (пенальті – 5:6)

У першій половині ініціативою володіли мерсисайдці. Та моментів створили небагато. Менді потягнув удар Діаса з близької відстані, а Жота після навісу Робертсона пробив над воротами. Натомість за "Челсі" міг забити Пулішіч, але не влучив у ворота.

Зате після перерви лондонці вирівняли становище. Спершу Алонсо зі штрафного влучив у перекладину. А той же Пулішіч не скористався розрізним пасом Маунта. "Ліверпуль" у відповідь двічі обстукав каркас воріт стараннями Діаса та Робертсона.

У додаткові 30 хвилин команди вирішили не ризикувати, тож матч перейшов у лотерею 11-метрових. Зі стартових п'яти ударів команди реалізувати по 4 (Аспілікуета влучив у стійку, а удар Мане потягнув Менді). Вирішальний промах оформив Маунт – Аліссон парирував його постріл. А за ним Костас Цімікас упевнено забив за "Ліверпуль".

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ЛиверпульЧелсиФутбол