"Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче Суперкубка УЕФА и стал обладателем трофея. Поединок в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" завершился в основное время со счетом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами, а судьба встречи решилась в серии пенальти.

Лондонский клуб открыл счет в игре на 36 минуте усилиями Оливье Жиру, который пробил низом точно мимо Адриана в сетку ворот. Садио Мане сравнял счет 48 минуте, а уже в дополнительном тайме оформил дублю. "Челси" смог отыграться на 100 минуте благодаря пенальти - Жоржиньо уверенным развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

В серии пенальти победу одержал "Ливерпуль" - 5:4. Единственный пенальти не реализовал Абрахам.

В прошлом году Суперкубок УЕФА завоевал "Атлетико", который одолел своего соотечественника мадридский "Реал" со счетом 4:2.