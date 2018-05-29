"Ливерпуль" объявил о первом трансфере после поражения в финале ЛЧ

Команда усилилась полузащитником французского "Монако"

Бразильский полузащитник "Монако" Фабиньо продолжит карьеру в "Ливерпуле". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма сделки не сообщается, однако по информации The Guardian, "Ливерпуль" заплатит за переход Фабиньо 45 млн евро, а еще 5 млн евро французский клуб может получить в будущем в зависимости от выступлений игрока.

24-летний футболист официально перейдет в стан "мерсисайдцев" 1 июля, когда пройдет медосмотр и подпишет долгосрочное соглашение.

Как отмечает Sky Sports, в прошлые выходные по поводу возможного трансфера игрока узнавал "Арсенал", и "канониры" были готовы потратить на Фабиньо почти весь свой трансферный бюджет на лето. Но бразилец сам отказался переходить в команду, которая в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

Фабиньо выступает за "Монако" с 2013 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции футболист принял участие в 34 матчах, забил семь голов и отметился тремя результативными передачами.