"Ліверпуль" оголосив про перший трансфер після поразки у фіналі ЛЧ

Команда посилилася півзахисником французького "Монако"

Бразильський півзахисник "Монако" Фабіньо продовжить кар'єру в "Ліверпулі". Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Сума угоди не повідомляється, проте за інформацією The Guardian, "Ліверпуль" заплатить за перехід Фабіньо 45 млн євро, а ще 5 млн євро французький клуб може отримати в майбутньому в залежності від виступів гравця.

24-річний футболіст офіційно перейде в стан "мерсисайдців" 1 липня, коли пройде медогляд і підпише довгострокову угоду.

Як зазначає Sky Sports, на минулих вихідних щодо можливого трансферу гравця дізнавався "Арсенал", і "каноніри" були готові витратити на Фабіньо майже весь свій трансферний бюджет на літо. Але бразилець сам відмовився переходити в команду, яка в наступному сезоні виступить у Лізі Європи.

Фабіньо виступає за "Монако" з 2013 року. У минулому сезоні чемпіонату Франції футболіст взяв участь в 34 матчах, забив сім голів і відзначився трьома результативними передачами.