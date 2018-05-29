Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ліверпуль" оголосив про перший трансфер після поразки у фіналі ЛЧ

НовиниСпорт    29.05.2018 - 10:11
Фото: Фабіньо (liverpoolfc.com)
Фото: Фабіньо (liverpoolfc.com)

Команда посилилася півзахисником французького "Монако"

Бразильський півзахисник "Монако" Фабіньо продовжить кар'єру в "Ліверпулі". Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Сума угоди не повідомляється, проте за інформацією The Guardian, "Ліверпуль" заплатить за перехід Фабіньо 45 млн євро, а ще 5 млн євро французький клуб може отримати в майбутньому в залежності від виступів гравця.

24-річний футболіст офіційно перейде в стан "мерсисайдців" 1 липня, коли пройде медогляд і підпише довгострокову угоду.

Як зазначає Sky Sports, на минулих вихідних щодо можливого трансферу гравця дізнавався "Арсенал", і "каноніри" були готові витратити на Фабіньо майже весь свій трансферний бюджет на літо. Але бразилець сам відмовився переходити в команду, яка в наступному сезоні виступить у Лізі Європи.

Фабіньо виступає за "Монако" з 2013 року. У минулому сезоні чемпіонату Франції футболіст взяв участь в 34 матчах, забив сім голів і відзначився трьома результативними передачами.

Реал - Ліверпуль 3-1: відео голів та огляд матчу "Реал" тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів
Теги публікації: Ливерпуль, Монако, трансферы, Фінал Ліги чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top