"Ливерпуль" и "Ман Сити" год удерживают лидерство в чемпионате Англии

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" продолжают бороться за первое место в английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter статистического агрегатора Opta.

С момента, когда в первенстве лидировала другая команда, прошел ровно год. 22 сентября 2018 года на первой строчке располагался "Челси". С тех пор турнирную таблицу соревнования возглавляли только "мерсисайдцы" и "горожане".

В прошлом сезоне чемпионом Англии стал "Манчестер Сити", на одно очко опередив "Ливерпуль".

После шести туров нынешнего сезона Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы располагается строчкой ниже.

"Челси" же занимает 11 место, выдав в этом сезоне худший за 31 год старт в домашних матчах. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард, возглавивший команду минувшим летом, стал первым наставником лондонского клуба с 1988 года, не сумевшим выиграть в первых четырех встречах на стадионе "Стэмфорд Бридж" (два ничьи и два поражения).

Напомним, клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна.