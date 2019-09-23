"Ліверпуль" і "Ман Сіті" рік утримують лідерство в чемпіонаті Англії

"Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" продовжують боротися за перше місце в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter статистичного агрегатора Opta.

З моменту, коли в першості лідирувала інша команда, пройшов рівно рік. 22 вересня 2018 року на першій сходинці розташовувався "Челсі". З того часу турнірну таблицю змагання очолювали тільки "мерсисайдці" і "городяни".

Минулого сезону чемпіоном Англії став "Манчестер Сіті", на одне очко випередивши "Ліверпуль".

Після шести турів нинішнього сезону Прем'єр-ліги підопічні Юргена Клоппа посідають перше місце в турнірній таблиці, команда Хосепа Гвардіоли розташовується рядком нижче.

"Челсі" ж займає 11 місце, видавши в цьому сезоні найгірший за 31 рік старт в домашніх матчах. Головний тренер "синіх" Френк Лемпард, який очолив команду минулого літа, став першим наставником лондонського клубу з 1988 року, який не зміг виграти в перших чотирьох зустрічах на стадіоні "Стемфорд Брідж" (два нічиї і дві поразки).

Нагадаємо, клуби АПЛ хочуть повернути колишні терміни літнього трансферного вікна.