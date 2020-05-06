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"Ливерпуль" не допустит своего вратаря к тренировкам команды

Новости » Спорт     06.05.2020 - 09:11
"Ливерпуль" не допустит своего вратаря к тренировкам команды
Фото: Лорис Кариус (liverpoolfc.com)

Голкипер не входит в планы главного тренера Юргена Клоппа

Немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус не будет допущен к тренировкам основной команды. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Тренерский штаб "мерсисайдцев" не рассчитывает на 26-летнего футболиста, поэтому он не будет заявлен на концовку сезона, даже если такая возможность появится. По данным источника, английский клуб собирается предоставить голкиперу отдых, а затем продать его, когда откроется трансферное окно.

Последние полтора года Кариус провел в турецком "Бешикташе" на правах аренды, соглашение было рассчитано до лета 2020 года. Голкипер вернулся раньше в расположение "Ливерпуль", так как турецкий клуб на протяжении четырех месяцев не выплачивал ему зарплату.

В текущем сезоне, приостановленном из-за коронавируса, вратарь провел 25 матчей в чемпионате Турции и пропустил 29 голов. Контракт игрока с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.

Напомним, Кариус приобрел дурную славу после финала Лиги чемпионов, который состоялся в 2018 году в Киеве. Ошибки немецкого вратаря привели к тому, что "Ливерпуль" проиграл мадридскому "Реалу".

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