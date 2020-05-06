"Ліверпуль" не допустить свого воротаря до тренувань команди

Фото: Лоріс Каріус (liverpoolfc.com)

Голкіпер не входить в плани головного тренера Юргена Клоппа

Німецький воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус не буде допущений до тренувань основної команди. Про це повідомляє Liverpool Echo.

Тренерський штаб "мерсисайдців" не розраховує на 26-річного футболіста, тому він не буде заявлений на кінцівку сезону, навіть якщо така можливість з'явиться. За даними джерела, англійський клуб збирається надати голкіперу відпочинок, а потім продати його, коли відкриється трансферне вікно.

Останні півтора року Каріус провів в турецькому "Бешикташі" на правах оренди, угода була розрахована до літа 2020 року. Голкіпер повернувся раніше в розташування "Ліверпуль", оскільки турецький клуб протягом чотирьох місяців не виплачував йому зарплату.

У поточному сезоні, загальмованому через коронавірус, воротар провів 25 матчів в чемпіонаті Туреччини і пропустив 29 голів. Контракт гравця з "Ліверпулем" діє до літа 2022 року.

Нагадаємо, Каріус набув погану славу після фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся у 2018 році в Києві. Помилки німецького воротаря призвели до того, що "Ліверпуль" програв мадридському "Реалу".