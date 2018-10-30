"Бешикташ" недоволен вратарем "Ливерпуля" и хочет досрочно вернуть его

Фото: Лорис Кариус (instagram.com/lorisk21)

Турки хотят приобрести другого игрока "красных"

"Бешикташ" недоволен работой голкипера Лориса Кариуса и хочет вернуть его в "Ливерпуль" раньше конца срока аренды. Об этом сообщает A Bola.

Несмотря на то, что немец должен находиться в Стамбуле до конца сезона 2019/20, турки намерены досрочно прекратить аренду в зимнее трансферное окно. Помимо этого, турецкий клуб все еще хочет взять в аренду с правом выкупа нападающего "мерсисайдцев" Дивока Ориги, который пока не сыграл за "Ливерпуль" в официальных матчах в новом сезоне.

Кариус сыграл за "Бешикташ" в текущем сезоне 9 матчей, пропустив 14 голов и только один раз оставлял свои ворота "сухими".

Кариус перешел в стан "мерсисайдцев" из немецкого "Майнца" в 2016 году, всего он провел за "Ливерпуль" 49 матчей. В финальном поединке Лиги чемпионов прошлого сезона с мадридским "Реалом" Кариус сделал две ошибки, которые привели к голам в ворота английского клуба, "Ливерпуль" в итоге проиграл - 1:3.