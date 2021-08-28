"Ливерпуль" и "Челси" расписали боевую ничью в центральном матче третьего тура АПЛ

Команды начали поединок без осторожно, не нагнетая особо у ворот оппонентов. Однако уже в середине тайма счет открыли игроки "Челси". Кай Хаверц после подачи с углового чуть ли не затылком закинул мяч за шиворот Эдуарду Менди - 1:0.

Но все же под конец тайма "Ливерпуль" смог отыграться, да еще и получил бонус в виде удаления у соперников. На 46-й минуте после подачи с углового у ворот "Челси" возник пожар - перекладина и выносы с линии ворот. Но во время одного из ударов мяч попал в руку Джеймсу, который находился уже на линии ворот. Сперва рефери нарушения не заметил, но после просмотра VAR принял молниеносное решение - пенальти и "красная" для Джеймса. "Точку" уверенно реализовал Моххамед Салах - 1:1.

Во второй половине "мерсисайдцы" больше атаковали, но "аристократы" играли надежно в защите, сами пытаясь играть на контратаках. Но в итоге голов больше команды не забивали.

В итоге обе команды после трех туров имеют по 7 очков. Столько же баллов еще у двух клубов - "Вест Хэма" и "Эвертона".

Напомним, ранее сегодня "Ман Сити" разгромил "Арсенал" 5:0. Украинец Александр Зинченко провел на поле весь второй тайм.