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Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    14.08.2019 - 18:06
Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров
Фото: главный тренер "Челси" на подготовке к матчу с "Ливерпулю" (chelseafc.com)

Специалисты считают "красных" фаворитом поединка

В матче за Суперкубок УЕФА сыграют два представителя Англии - "Ливерпуль" и "Челси". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на канале "Футбол 1".

14 августа 22:00
Стамбул, стадион "Бешикташ Парк"

Букмекерские компании предпочитают "Ливерпулю". Победу подопечных Юргена Клоппа оценивают в 1,61, тогда как на успех "Челси" можно поставить с коэффициентом 5,25. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 4,35.

Напомним, впервые в истории мужской еврофинал обслужит женская бригада арбитров. Главным судьей станет француженка Стефани Фраппар, которой будут помогать соотечественница Мануэла Николози и ирландка Мишель О'Нил. Четвертым рефери будет турок Джюнейт Чакыр.

"Ливерпуль" в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а "Челси" стал триумфатором Лиги Европы. Победители турниров традиционно встречаются в поединке за Суперкубок.

Ливерпуль - Челси: анонс матча Лидер "Ливерпуля" пропустит игру за Суперкубок Англии
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