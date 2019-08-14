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Ліверпуль - Челсі: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    14.08.2019 - 18:06
Ліверпуль - Челсі: прогноз букмекерів
Фото: головний тренер "Челсі" на підготовці до матчу з "Ліверпулю" (chelseafc.com)

Фахівці вважають "червоних" фаворитом поєдинку

У матчі за Суперкубок УЄФА зіграють два представники Англії - "Ліверпуль" і "Челсі". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 1".

14 серпня 22:00
Стамбул, стадіон "Бешикташ Парк"

Букмекерські компанії віддають перевагу "Ліверпулю". Перемогу підопічних Юргена Клоппа оцінюють в 1,61, тоді як на успіх "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 5,25. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 4,35.

Нагадаємо, вперше в історії чоловічий єврофінал обслужить жіноча бригада арбітрів. Головним суддею стане француженка Стефані Фраппар, якій будуть допомагати співвітчизниця Мануела Ніколозі і ірландка Мішель О'Ніл. Четвертим рефері буде турок Джюнейт Чакир.

"Ліверпуль" минулого сезону виграв Лігу чемпіонів, а "Челсі" став тріумфатором Ліги Європи. Переможці турнірів традиційно зустрічаються в поєдинку за Суперкубок.

Ліверпуль - Челсі: анонс матчу Лідер "Ліверпуля" пропустить гру за Суперкубок Англії
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