"Ліверпуль" боротиметься за титул чемпіонів Англії в новому сезоні, - Клопп

Наставник поставив великі цілі

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп пообіцяв, що його команда буде боротися за титул чемпіонів Англії сезоні 2018/19. Слова наставника наводить The Independent.

"Ми очікуємо більшого від своєї команди. Ми будемо боротися за титул і за всі інші кубки, але це не означає, що я можу сказати: так, ми їх виграємо. Але у нас найвищі амбіції, це 100%. Я хочу, щоб "Ліверпуль" розпочав сезон так, як ніколи в історії.

Втім, ми все знаємо, що завжди може щось трапитися, і в одну секунду наші амбіції будуть поставлені під сумнів. Я керую командою третій сезон, і кожен раз у нас був період, коли люди сумнівалися в мені або в прогресі команди, але в кінці кінців все приходило в норму", - зазначив Клопп.

У минулому сезоні "червоні" зайняли четверте місце в англійській Прем'єр-лізі і вийшли у фінал Ліги чемпіонів, де поступилися мадридському "Реалу" з рахунком 1:3.

У першому турі АПЛ нового сезону "Ліверпуль" зіграє з "Вест Хемом". Матч запланований на 12 серпня.