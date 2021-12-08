Ливень на юге Украины: в четырех портах ввели ограничение

В южных областях Украины сильно испортилась погода из-за дождя. В четырех портах ввели ограничение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Администрацию морских портов Украины.
В портах Одессы, Южного, Черноморска и Измаила введены ограничения на проведение грузовых операций с зерновыми.
Другие порты региона - работают в штатном режиме.
Отметим, сейчас на юге страны идут дожди.
Напомним, в Киеве также ухудшилась погода, в связи с чем произошел сбой в работе транспорта.
Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.